المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 10 غارات على صعدة وحجة

شن طيران العدوان السعودي 10 غارات على محافظتي صعدة وحجة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في المديريات الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة ، وغارة على مديرية شدا التي استهدف قراها قصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وتعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن خمس غارات على مديرية مستبأ في محافظة حجة

