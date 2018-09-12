المؤتمرنت -

وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية

ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم مع الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء الدكتور العبيد أحمد العبيد، مجالات التعاون بين اليمن والمفوضية وسبل تعزيزها وتطويرها.



وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية للممثل المقيم رسالة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد .



ودعا الوزير شرف المفوض السامي إلى زيارة الجمهورية اليمنية للإطلاع على حقيقة الأوضاع ولفت إنتباه المجتمع الدولي إلى ما يجري في اليمن من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لم يسبق لها مثيل.



وأكد وزير الخارجية في الرسالة الاستعداد للتعاون مع باشليت، في المهام الموكلة إليها، والعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن وإحلال السلام العادل والمشرف للشعب اليمني.



وأعرب عن تقدير حكومة الإنقاذ الوطني للجهود التي بذلها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق الأمير زيد رعد الحسين.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد سلم وزير الخارجية الممثل المقيم رسالة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، بشأن تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتضمن للنتائج التي توصل إليها فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين، والمعروض على الدورة الحالية التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقده بجنيف خلال الفترة 10-28 سبتمبر الجاري، والدور المعول على أعضاء مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن.



من جانبه جدد الدكتور العبيد أحمد العبيد، التزام المفوضية السامية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن لاسيما خلال الظروف الصعبة التي تمر بها.



