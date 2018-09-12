المؤتمرنت -

تدمير 16 آلية للمرتزقة في الساحل الغربي

كسر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم واحدا من أكبر الزحوفات التي حاول العدوان عبرها السيطرة على قرى ومزارع شمال شرق مطار الحديدة لمحاولة الوصول إلى كيلو 16.



وأكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن العدو الذي حاول التقدم تحت غطاء جوي مكثف شنت خلاله طائرات F16 أكثر من خمسين غارة مع تحليق متواصل وإسناد طائرات الأباتشي، تكبد عشرات القتلى والجرحى وتدمير عتاد حربي متنوع.



وأشار المصدر إلى أن عمليات العدو المكشوفة يتم التصدي لها وفقا للتكتيك العسكري المتبع بمناطق الساحل الغربي وأن الجيش واللجان الشعبية دمروا ثمان مدرعات أمريكية نوع أشكوش بمن عليها من المرتزقة فيما تم تدمير أربعة أطقم عسكرية بسلاح مناسب ومن كانوا عليها وعلى العتاد الذي كانت تحمله.



ولفت المصدر إلى أن الزحف، تشكل من ثلاثة ألوية تقدمها لواء المدعو اللاحجي الذي تكبد بمفرده 15 قتيلا وأكثر من 30 جريحا أغلبهم في حالة حرجة.



وبين المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا كمينا محكما لثلاثة أطقم ومدرعة كان على متنها قيادي من المرتزقة وتم تدميرها بمن عليها جنوب الجاح الأسفل على الساحل الغربي ليصل عدد الآليات والمدرعات المدمرة إلى 16 آلية في الجاح الأسفل والدريهمي.



وأشار المصدر إلى أن العدوان يعمد إلى استخدام الدعاية الإعلامية والحرب النفسية في محاولة يائسة للتغطية على هزائمه واستمراره في استهداف المدنيين بغارات الطيران في كل منطقة يدعي أنه وصل إليها كما هو حاصل في منطقة كيلو16 ، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين ولم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إليهم جراء القصف الهستيري على كيلو16.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جدد المصدر التأكيد على أن العمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية تسير وفقا للخطط المرسومة لها في جبهة الساحل وكافة الجبهات محققة الإنتصارات النوعية على العدو ومحبطة خططه المستهلكة وأن النصر لليمن وشعبه العزيز.

