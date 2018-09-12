أخبار طيران العدوان يقصف مصنع مشروبات بالحديدة المؤتمرنت -

طيران العدوان يقصف مصنع مشروبات بالحديدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين مصنع مشروبات والجبانة بالحديدة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على مصنع للمشروبات في منطقة كيلو 16، وغارة على الجبانة بمديرية الحالي.



(سبأ)

















Tweet تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر