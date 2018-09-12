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طيران العدوان يقصف مصنع مشروبات بالحديدة
الأربعاء, 12-سبتمبر-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يقصف مصنع مشروبات بالحديدة
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين مصنع مشروبات والجبانة بالحديدة.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على مصنع للمشروبات في منطقة كيلو 16، وغارة على الجبانة بمديرية الحالي.
(سبأ)
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