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المؤتمر نت - استهدف طيران العدوان السعودي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في عدد من المحافظات بسلسلة غارات تجاوزت الـ 43 غارة ما أدى إلى استشهاد 17 مواطناً و إصابة 26 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضي

طيران العدوان يشن 40 غارة على 3 محافظات
الخميس, 13-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 40 غارة على 3 محافظات
استهدف طيران العدوان السعودي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في عدد من المحافظات بسلسلة غارات تجاوزت الـ 43 غارة ما أدى إلى استشهاد 17 مواطناً و إصابة 26 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي في محافظة الحديدة أدت إلى استشهاد 15 مواطناً و إصابة 20 آخرين في حصيلة غير نهائية .

وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث جراء ثلاث غارات لطيران العدوان على منازل المواطنين بمنطقة المغرس جنوب مديرية التحيتا .
وشن طيران العدوان غارة استهدفت شاحنة لأحد المواطنين محملة بالبطاط على الخط العام بمدينة الحديدة ، و استهدف بغارة أخرى منزل أحد المواطنين في منطقة الجروبه بالحسينية بمديرية بيت الفقيه .

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارة على مصنع القائد للمشروبات بمنطقة كيلو 16 ، و غارتين على منطقة الجبانة و غارة جنوب مطاحن البحر الأحمر في مديرية الحالي .

وفي محافظة الجوف استشهد مواطنان وأصيب أربعة آخرون بينهم طفل إثر غارة على منازل المواطنين في منطقة ملاحة بمديرية المصلوب .

وذكر المصدر أن رجلاً وامرأة أصيبا بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بمنطقة غافرة ، وشن سبع غارات منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ، كما شن أربع غارات على منطقة آل سالم بمديرية كتاف .

واستهدفت تسع غارات وقصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم ، وتعرضت قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه و شدا الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن الطيران المعادي شن ست غارات على جبل تويلق في جيزان ، و ست غارات على مجازة في عسير .








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