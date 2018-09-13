المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 40 غارة على 3 محافظات

استهدف طيران العدوان السعودي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في عدد من المحافظات بسلسلة غارات تجاوزت الـ 43 غارة ما أدى إلى استشهاد 17 مواطناً و إصابة 26 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي في محافظة الحديدة أدت إلى استشهاد 15 مواطناً و إصابة 20 آخرين في حصيلة غير نهائية .



وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث جراء ثلاث غارات لطيران العدوان على منازل المواطنين بمنطقة المغرس جنوب مديرية التحيتا .

وشن طيران العدوان غارة استهدفت شاحنة لأحد المواطنين محملة بالبطاط على الخط العام بمدينة الحديدة ، و استهدف بغارة أخرى منزل أحد المواطنين في منطقة الجروبه بالحسينية بمديرية بيت الفقيه .



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارة على مصنع القائد للمشروبات بمنطقة كيلو 16 ، و غارتين على منطقة الجبانة و غارة جنوب مطاحن البحر الأحمر في مديرية الحالي .



وفي محافظة الجوف استشهد مواطنان وأصيب أربعة آخرون بينهم طفل إثر غارة على منازل المواطنين في منطقة ملاحة بمديرية المصلوب .



وذكر المصدر أن رجلاً وامرأة أصيبا بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً بمنطقة غافرة ، وشن سبع غارات منطقة الملاحيظ في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ، كما شن أربع غارات على منطقة آل سالم بمديرية كتاف .



واستهدفت تسع غارات وقصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم ، وتعرضت قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه و شدا الحدوديتين لقصف صاروخي ومدفعي .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن الطيران المعادي شن ست غارات على جبل تويلق في جيزان ، و ست غارات على مجازة في عسير .

