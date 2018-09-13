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المؤتمر نت - لقي عشرات المرتزقة وعدد من جنود العدو مصرعهم وأصيب آخرون ودُمِّرت عدد من آلياتهم في عمليات هجومية وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية .

مصرع وجرح عشرات المرتزقة في عمليات للجيش
الخميس, 13-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
مصرع وجرح عشرات المرتزقة في عمليات للجيش
لقي عشرات المرتزقة وعدد من جنود العدو مصرعهم وأصيب آخرون ودُمِّرت عدد من آلياتهم في عمليات هجومية وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية .

وذكر مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صواريخ كاتيوشا على تجمع مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة بنجران ، و تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في صحراء الأجاشر ومصرع من كانوا على متنها .

وفي عسير سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة وأسر عدد منهم بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في مجازة .

وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً استهدف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في جبل الإم بي سي وقبالة الدخان في جيزان ، وتم استهداف تجمعات أخرى للجنود السعوديين في مواقع الخشل والمجازيع ومشعل بقذائف المدفعية .

وأكد المصدر أن الجيش واللجان هاجموا مواقع المرتزقة المطلة على قرية العريش بمديرية الوازعية في محافظة تعز ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم .

ولفت المصدر إلى مصرع قيادي مرتزق وعدد من مرافقيه بكمين محكم في منطقة الجاح بالساحل الغربي ، وتدمير آلية عسكرية محملة بالأفراد في جبهة قانية بمحافظة البيضاء ومصرع من كانوا على متنها .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة في كمين أثناء محاولة تسلل في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف ، كما تم تدمير آلية عسكرية ومصرع طاقمها شرق صفر الحنايا في الجبهة نفسها .








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