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طيران العدوان يشن 3 غارات على صنعاء

شن طيران العدوان السعودي اليوم ثلاث غارات على العاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منطقة النهدين وخلفت أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

(سبأ)

