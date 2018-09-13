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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ جرادي بن أحسن حسين الجرادي، أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية بمديرية أرحب

ابوراس يُعزي بوفاة الشيخ جرادي بن احسن الجرادي
الخميس, 13-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
ابوراس يُعزي بوفاة الشيخ جرادي بن احسن الجرادي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ جرادي بن أحسن حسين الجرادي، أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية بمديرية أرحب.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ عبدالوهاب الجرادي، وإخوانه، وكافة آل الجرادي، بمديرية أرحب محافظة صنعاء، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا اليه راجعون"

وسيوارى جثمان الفقيد جرادي بن أحسن حسين الجرادي الى مثواه الاخير بمقبرة الصياح بعد الصلاة عليه في جامع العصيمي الكائن بجولة سبأ عقب صلاة الجمعة.










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