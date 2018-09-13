المؤتمرنت -

السيطرة على مواقع في جيزان وصد زحف بعسير

تمكنت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم من استعادة السيطرة على مواقع عسكرية قبالة جيزان، بالتزامن مع صد محاولة تسلل للمرتزقة قبالة مجازة بعسير.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش اليمني واللجان بإسناد من أبناء القبائل نفذت هجومان نوعيان على مواقع للعدو السعودي، دارت على إثره مواجهات عنيفة انتهت بالسيطرة على مواقع شرق جبل النار قبالة جيزان، ما أدى إلى مصرع وجرح العشرات من جنود العدو ومرتزقته بينهم قيادات وتكبيدهم خسائر في العتاد.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي قبالة مجازة بعسير، ما أدى إلى سقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للمرتزقة في منفذ علب، محققة إصابات مباشرة.