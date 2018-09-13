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المؤتمر نت - قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي "هناك مئات الآلاف من الأرواح تعيش في ظروف حرجة وخطيرة للغاية في الحديدة"

غراندي: الوضع الإنساني لمئات الآلاف بالحديدة خطير للغاية
الخميس, 13-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
غراندي: الوضع الإنساني لمئات الآلاف بالحديدة خطير للغاية
قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي "هناك مئات الآلاف من الأرواح تعيش في ظروف حرجة وخطيرة للغاية في الحديدة".

وأشارت غراندي في بيان صادر عنها، إلى أن الوضع تدهور بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية.. وأضافت " تشعر الأسر بالرعب من القصف العشوائي والضربات الجوية".

وأوضحت أن السكان يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة .. مشيرة إلى أن هناك أكثر من 25 في بالمائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية و900 ألف شخص في المحافظة يواجهون صعوبة كبيرة جدا في الحصول على الغذاء و90 ألف امرأة حامل معرضات لخطر شديد.

وبينت أن الأسر تحتاج إلى كل ما يمكن تقديمه من المساعدات، الطعام والنقود والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطارئة والدعم المتخصص والكثير منها بحاجة إلى مأوى.. وقالت " إنه لأمر يدمي القلب أن نرى الكثير من الناس الذين يحتاجون إلى الكثير".

ولفتت منسقة الشؤون الإنسانية إلى أن الحديدة شريان الحياة لملايين السكان الذين يعتمدون على المساعدة، فهناك ما يقرب من 70 في المائة من جميع المساعدات الإنسانية وتقريبا جميع المواد الغذائية التجارية لشمال اليمن تدخل عبر مينائي الحديدة والصليف.

وعبرت غراندي عن قلقها من تضرر المطاحن بالحديدة .. وأضافت " تغذي المطاحن في الحديدة الملايين من السكان ونحن قلقون بشكل خاص على مطاحن البحر الأحمر، التي تمتلك حاليا 45 ألف طن متري من الطعام، وهي تكفي لإطعام 5ر3 مليون شخص لمدة شهر".

وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية أن تضرر هذه الطواحين أو تعطلها سيكون من الصعب حصر التكلفة البشرية.

وأشارت إلى أنه تم تدمير الكثير خلال الأسابيع الستة الماضية وحدها، وتضررت المنازل والمزارع والثروة الحيوانية والأعمال التجارية والطرق ومرافق المياه ومطاحن الحبوب.

وقالت غراندي "إن التكلفة البشرية والأثر الإنساني لهذا النزاع غير مبرر، يجب على أطراف النزاع القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان حصول الناس على المساعدات التي يستحقونها ويحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".








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