أخبار تدمير آليتين للمرتزقة في الساحل الغربي المؤتمرنت -

تدمير آليتين للمرتزقة في الساحل الغربي

لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بتدمير آليتين عسكريتين في الساحل الغربي.



وأكد مصدر عسكري تدمير آليتين لمرتزقة العدوان ومصرع من كان على متنهما شرق الجليس في الساحل لغربي.















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