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تدمير آليتين للمرتزقة في الساحل الغربي
الخميس, 13-سبتمبر-2018
المؤتمرنت
-
تدمير آليتين للمرتزقة في الساحل الغربي
لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بتدمير آليتين عسكريتين في الساحل الغربي.
وأكد مصدر عسكري تدمير آليتين لمرتزقة العدوان ومصرع من كان على متنهما شرق الجليس في الساحل لغربي.
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