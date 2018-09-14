المؤتمرنت -

المؤتمريون يشيدون بدعوة رئيس المؤتمر لتجنب المناكفات

اشادت الفعاليات المؤتمرية في عدد من المحافظات بدعوة الشيخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام لإعلام المؤتمر بعدم الانجرار الى المناكفة الاعلامية وتبادل الاساءة والتجريح بين المؤتمريين.



وقالت إن هذه الدعوة تهدف الى حماية المؤتمر من التشتت والتمزق ومن كل المؤامرات الهادفة زعزعة وحدة المؤتمر وخلق الخلافات بين قياداته تنفيذا للمخطط التآمري الذي بدأ تنفيذه في العام 2011م.



وأعتبرت دعوة رئيس المؤتمر دليلا على عظمة استشعاره للمسئولية الوطنية والتنظيمية وحرصه على حماية المؤتمر ووحدته التنظيمية والفكرية وقطع الطريق امام محاولات النيل من المؤتمر.



ودعت الفعاليات المؤتمرية من جانبها كافة إعلاميي وناشطي المؤتمر بمختلف شبكات التواصل الإجتماعي الى التفاعل الايجابي مع هذه الدعوة ؛ وتفويت الفرصة على كل اشكال وصور التآمر التي يحيكها البعض هدفا في تمزيق الصف المؤتمري وشق وحدته وهو الهدف الذي لم ولن يتحقق وسيبوء بالفشل لا محالة.



مؤكدة ان المؤتمر سيبقى قويا وثابتا مهما تباينت الرؤى والافكار بين قياداته وسيبقى ايضا عصي على كل اشكال وصور التآمر مهما بلغت مداها.



وثمنت الفعاليات المؤتمرية الدور الكبير الذي يقوم به اعلام المؤتمر وكادره الإعلامي في ايصال الرسالة الاعلامية الهادفة إلى حماية المؤتمر ووحدته التنظيمية وعكس كل مواقف قيادة المؤتمر العليا على المستويين التنظيمي والوطني.