الجمعة, 14-سبتمبر-2018 الساعة: 02:57 م - آخر تحديث: 02:49 م (49: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
دعونا نتفاءل
يحيى علي نوري
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
المؤتمر‮.. (‬36) ‬عاماً‮ ‬من‮ ‬النضال‮ ‬على‮ ‬درب‮ ‬الديمقراطية‮ ‬والتنمية‮ ‬والوحدة
يونـس‮ ‬هـزاع‮ ‬حســان
لا‮ ‬خوف‮ ‬على‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
أخبار
المؤتمر نت - واصل طيران العدوان السعودي استهداف المواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 5 بينهم 3 أطفال وامرأة

العدوان السعودي يواصل إستهداف المواطنين
الجمعة, 14-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
العدوان السعودي يواصل إستهداف المواطنين
واصل طيران العدوان السعودي استهداف المواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 5 بينهم 3 أطفال وامرأة.

وأكد مصدر أمني استشهاد طفلين بغارة استهدفت منزلاً بمنطقة مران في مديرية حيدان بمحافظة صعدة كما استشهدت امرأة وأصيب رجل بغارة أخرى على المنطقة نفسها.

وقال المصدر إن طفلة استشهدت متأثرة بجراحها جراء غارة سابقة على منزلها بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر، وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة الأزقول بمديرية سحار وثلاث غارات على مدرسة منطقة محديدة وقصف صاروخي ومدفعي استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف منطقة الغور بمديرية غمر ومديرية الصفراء ومناطق متفرقة بمديرية الظاهر.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وثلاث غارات على منطقة النهدين بأمانة العاصمة.

واستهدف طيران العدوان السعودي جبل تويلق في جيزان بثلاث غارات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع الدولار
فنون ومنوعات: بعد انتصارها على السرطان.. وزراء يكرمون أليسا!
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
رياضة: برشلونة يفوق ريال مدريد بـ66 مليون يورو
أخبار: السيطرة على مواقع في جيزان وصد زحف بعسير
أخبار: العدوان السعودي يقتل طفلين في حيدان بصعدة
أخبار: مصرع قيادي مرتزق بكمين محكم في مأرب
أخبار: ابوراس يُعزي بوفاة الشيخ جرادي بن احسن الجرادي
اقتصاد: تحليل عروض شراء أذون الخزانة
أخبار: قتلى وجرحى من المرتزقة في نهم والجوف
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات على صنعاء
أخبار: مصرع وجرح عشرات المرتزقة في عمليات للجيش
أخبار: طيران العدوان يشن 40 غارة على 3 محافظات
أخبار: طيران العدوان يقصف مصنع مشروبات بالحديدة
أخبار: الحديدة.. شهداء وجرحى بغارات للعدوان على كيلو 16
فنون ومنوعات: وفاة المغني الجزائري رشيد طه في باريس
علوم وتقنية: علامات تدل على كارثة عالمية
رياضة: ريال مدريد رفض التفريط بلاعب
علوم وتقنية: تعاون مشترك بين "جامعة سبأ" و "إنجاز" اليمن
أخبار: تدمير 16 آلية للمرتزقة في الساحل الغربي
أخبار: وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب الى اقل من 1195 دولار
أخبار: طيران العدوان يشن 10 غارات على صعدة وحجة
أخبار: 5 غارات لطيران العدوان على حجة
أخبار: صد زحف للمرتزقة بالساحل الغربي وتكبيدهم خسائر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018