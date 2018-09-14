المؤتمرنت -

العدوان السعودي يواصل إستهداف المواطنين

واصل طيران العدوان السعودي استهداف المواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة 5 بينهم 3 أطفال وامرأة.



وأكد مصدر أمني استشهاد طفلين بغارة استهدفت منزلاً بمنطقة مران في مديرية حيدان بمحافظة صعدة كما استشهدت امرأة وأصيب رجل بغارة أخرى على المنطقة نفسها.



وقال المصدر إن طفلة استشهدت متأثرة بجراحها جراء غارة سابقة على منزلها بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر، وشن الطيران المعادي غارتين على منطقة الأزقول بمديرية سحار وثلاث غارات على مدرسة منطقة محديدة وقصف صاروخي ومدفعي استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف منطقة الغور بمديرية غمر ومديرية الصفراء ومناطق متفرقة بمديرية الظاهر.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وثلاث غارات على منطقة النهدين بأمانة العاصمة.



واستهدف طيران العدوان السعودي جبل تويلق في جيزان بثلاث غارات.