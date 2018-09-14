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المؤتمر نت - واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية

قوات الجيش تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
الجمعة, 14-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
قوات الجيش تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل قصف مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر 1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي في نجران.

وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية موقعاً خسائر مادية وبشرية في صفوف جيش العدو ، فيما دك قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع.

وفي جيزان دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في جبل الإم بي سي وشرق جحفان في موقع ملحمة وإصابات مباشرة، واستعاد الجيش واللجان الشعبية عدداً من المواقع التي سيطر عليها العدو سابقاً شرق جبل النار قبالة جيزان خلال عمليتين هجوميتين أسفرتا عن سقوط عدد كبير من المرتزقة بين قتيل وجريح.

وأشار المصدر إلى استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير بقذائف المدفعية، كما تم كسر محاولة تسلل للمرتزقة قبالة مجازة وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة وتعزيزاتهم شمال قرية منظر في الساحل الغربي وسقوط أكثر من 20 قتيل وجريح في صفوفهم.

ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم إثر قصف مواقعهم في الجبلية بمديرية التحيتا، وتم تدمير آليتين ومصرع من عليهما من المرتزقة شرق المجيليس.

وأفاد المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا بعملية هجومية على مواقعهم في النهدين والتبة الحمراء في جبهة نهم ، ونفذ الجيش واللجان عملية هجومية مباغته على مواقع المرتزقة خلف التباب السود في حريب نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفت المصدر إلى مصرع المرتزق مرزوق محمد عبدالله مهيوب الحرملي قائد ما يسمى الكتيبة الثالثة في اللواء (125) مع أربعة من مرافقيه بكمين محكم خلف التباب السود ، فيما دمرت وحدة الهندسة آليتين محملتين بالمرتزقة في حريب نهم.

وفي محافظة الجوف استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية رشاش 12.7 ومصرع من بجواره من المرتزقة في جبهة حام بمديرية المتون ، كما تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع من كانوا على متنها في المهاشمة بمديرية خب والشعف.

وأكد المصدر أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية هجومية على مواقع ما يسمى بتنظيم داعش في هضبة جميل بـمنطقة قيفة في محافظة البيضاء وسقوط عدد كبير من عناصر التنظيم مابين قتيل وجريح.








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