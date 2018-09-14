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تدمير آليتين لمرتزقة العدو بمأرب
الجمعة, 14-سبتمبر-2018
المؤتمرنت
-
تدمير آليتين لمرتزقة العدو بمأرب
دمرت وحدة الهندسة بالجيش اليمني واللجان الشعبية آليتين عسكريتين لمرتزقة العدو في حريب نهم غرب مأرب.
وأكد مصدر عسكري تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في جبهة حريب نهم ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما.
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