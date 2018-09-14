المؤتمرنت -

قتلى وجرحى من المرتزقة بهجوم نوعي في مأرب

لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وجرح آخرين بهجوم نوعي للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في مأرب.



واوضح مصدر عسكري ان مرتزقة العدو تكبدوا خسائر جسيمة خلال العملية التي استهدفت مواقعهم في أطراف حريب نهم وبوابة النجد.



وأشار المصدر إلى ان مدفعية الجيش واللجان استهدفت تعزيزات للعدو وتجمعاته أطراف حريب نهم ما اسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.



ولفت المصدر إلى ان طيران العدوان السعودي شن غارتين على منطقة محلي بمديرية نهم.



وكانت وحدة الهندسة تمكنت من تدمير آليتين لمرتزقة العدو في جبهة حريب نهم ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما.



