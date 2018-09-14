المؤتمرنت -

قصف باليستي مسدد وكسر زحف سعودي في الحدود

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخ باليستي على مصفاة ارامكو بجيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر 1 الباليستي مصفاة أرامكو النفطية بجيزان.



وأفاد المصدر بأن وحدات من رجال الجيش اليمني مسنودة بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل تصدت لزحف مرتزقة الجيش السعودي باتجاه تبة غازي غرب السديس وقتل وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة، مؤكداً قصف آليات وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بالعديد من قذائف المدفعية.



وأشار المصدر إلى تدمير طقمين أحدهما محمل بالمرتزقة والثاني يحمل معدل 12،7 بعبوتين ناسفتين في صحراء الأجاشر قبالة نجران.



