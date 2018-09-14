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غارتان لطيران العدوان على نهم
الجمعة, 14-سبتمبر-2018
المؤتمرنت
-
غارتان لطيران العدوان على نهم
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة محلي بمديرية نهم.
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