أخبار غارتان لطيران العدوان على نهم المؤتمرنت -

غارتان لطيران العدوان على نهم

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة محلي بمديرية نهم.

















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