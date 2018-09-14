المؤتمرنت -

العدوان يستهدف الصيادين في جزيرة السوابع

أستشهد وإصيب عدد من المواطنين والصيادين اليوم في جريمتين جديدتين لطيران العدوان السعودي بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف قارب صيادين بجزيرة السوابع ما أدى إلى استشهاد صيادين أثنين وجريح ومفقود كحصيلة أولية.



وذكر المصدر بأن 3 مواطنين استشهدوا وإصابة امرأة بشظايا في البطن إثر غارات طيران العدوان على منطقة كيلو16 بمديرية الحالي، بعد ساعات من ارتكاب طيران العدوان جريمة راح ضحيتها 8 شهداء في ذات المديرية.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان عاود استهداف منازل المواطنين في دير قعموص بمديرية الزهرة بغارتين ما أدى إلى استشهاد مواطن وتدمير أحد منزل.