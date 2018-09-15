المؤتمرنت -

العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين

يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 20 بينهم نساء وأطفال بغارات شنها طيرانه على الحديدة وصعدة وصنعاء.



وأكد مصدر أمني استشهاد 11 مواطناً وإصابة امرأة بعدة غارات لطيران العدوان في منطقة كيلو 16 بمديرية الحالي محافظة الحديدة ، واستهدفت قوى العدوان قارب صيادين في جزيرة السوابع مما أدى إلى استشهاد صيادين اثنين وجريح ومفقود.



واستشهد مواطن جراء تدمير طيران العدوان لأحد المنازل بأربع غارات في عزلة ربع الفرنتي بقرية بير امقعموص مديرية الزهرة.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف الهاون مستودعاً لبرنامج الأغذية العالمي بالقرب من صوامع مطاحن البحر الأحمر في كيلو 16.



وذكر المصدر أن امرأة وطفلتين أصبن جراء قصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة ، واستهدف قصف مماثل قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي آل سرة والمصاحف وقصف صاروخي ومدفعي استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.



وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان غارتين على منطقة محلي بمديرية نهم.