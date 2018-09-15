المؤتمرنت -

خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات

واصل أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على مصفاة أرامكو النفطية بقطاع جيزان،ومصرع وجرح عدد كبير من المرتزقة بتفجير قبالة موقع الإم بي سي.



وفي القطاع ذاته استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في مواقع نعشاو وكعوب والمجازيع، وتم استهداف تجمعات آخرى للجنود وآلياتهم في مثلث الركبة بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى مصرع عدد من المرتزقة إثر استهداف آلية كانت تقلهم بمحاذاة جبل وعوع بنجران ،وتم تدمير آلية عسكرية تحمل رشاش عيار 23 وآلية آخرى محملة بالمرتزقة في صحراء الأجاشر.



كما تم تدمير آليتين عسكريتين تحمل الأولى عددا من المرتزقة والأخرى رشاش12.7 في صحراء الأجاشر بنجران، وتم كسر محاولة تقدم للمرتزقة على تبة غازي غرب السديس وقصف مدفعي على تجمعاتهم وآلياتهم.



وحسب المصدر استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في رقابة سهوة في الربوعة بعسير محققة إصابات مباشرة، وتم قصف تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب بعدد من القذائف.



وذكر المصدر أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً استهدف مقر لقيادة الغزاة الإماراتيين في الساحل الغربي خلف خسائر في صفوفهم، وتم تدمير ناقلة جند ومدرعة وآلية عسكرية في خط الفازة بالتحيتا.



كما تم تدمير مدرعة للمرتزقة في منطقة الجاح بقصف مدفعي وإعطاب ثلاث ناقلات محملة بإمدادات عسكرية تابعة للغزاة والمرتزقة شمال الفازة بعدد من قذائف المدفعية.



في نهم دمرت وحدة الهندسة بالجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين للمرتزقة في ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما، واستهدف قصف مدفعي تعزيزات للعدو وتجمعاته في أطراف حريب نهم اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.



وأفاد المصدر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال كسر زحف واسع لهم بمشاركة مكثفة لطيران العدوان بمختلف أنواعه شرق وجنوب جبل النار بحرض، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة أثناء محاولة تسلل فاشلة بجبهة وقز بالمصلوب في الجوف.



ووفقا للمصدر استهدف قصف مدفعي مواقع المرتزقة في السحى بجبهة كرش في لحج، وتم تدمير آلية للمرتزقة بتفجير في منطقة نج العتق بمديرية صرواح في مأرب.

