المؤتمرنت -

الكميم يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن

التقي وزير التخطيط والتعاون الدولي "عبد العزيز الكميم" اليوم الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.



جري خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتصلة بتعزيز التعاون المشترك بين اليمن والاوتشا وسبل تسهيل اجراءات وصول المساعدات الانسانية الی كافة المتضررين إلى جانب التفاصيل المتعلقة بالإعداد لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام القادم 2019م .



واستعرض الجانبان خلال اللقاء التقدم المحرز في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي 2018م والأنشطة والمشاريع التي تم استيعابها ضمن الخطة الهادفة الی تلبية الاحتياجات الانسانية الملحة في اليمن واليات تنفيذها .



وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين في مكتب تنسيق الشئون الانسانية في اليمن واستمرار انشطة منظمات الأمم المتحدة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مثمنا إسهامات هذه المنظمات في دعم جهود الحكومة الهادفة الی التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة .



