المؤتمرنت -

عمليات نوعية للجيش واللجان في تعز ومأرب

شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجمات نوعية على مواقع المرتزقة في تعز ومأرب،



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدو السعودي في عملية عسكرية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين على مواقعهم في تبيشعة بجبهة حمير بمحافظة تعز.



وأشار المصدر إلى أن العملية الهجومية ترافق معها تمشيط بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



وفي مأرب أوضح المصدر ان عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في التباب السود بحريب نهم، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.



