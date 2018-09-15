المؤتمرنت -

البيضاء.. تقدم للجيش وصرعى وجرحى من المرتزقة

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل اليوم عمليات إقتحام نوعية على مواقع مرتزقة العدو السعودي في محافظة البيضاء.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة العدو بإقتحام الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل مواقعهم في شبكة حوران بقانية.



وأضاف المصدر أن هجوماً آخر شنه الجيش اليمني واللجان والمتطوعين على مواقع المرتزقة في ذي ناعم بذات المحافظة.



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدو خلال كسر زحفهم لمحاولة استعادة المواقع التي سيطر عليها أبطال الجيش واللجان.