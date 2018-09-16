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المؤتمر نت - تصدى الجيش اليمني واللجان الشعبية بمساندة أبناء القبائل، لزحف للجيش السعودي ومرتزقته على جبل الشبكة بقطاع جيزان

فشل سعودي متجدد بنيران الجيش اليمني في شبكة جيزان
الأحد, 16-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
فشل سعودي متجدد بنيران الجيش اليمني في شبكة جيزان
تصدى الجيش اليمني واللجان الشعبية بمساندة أبناء القبائل، لزحف للجيش السعودي ومرتزقته على جبل الشبكة بقطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري ان الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحف مكثف للجيش السعودي والمرتزقة باتجاه على جبل الشبكة شرق الدود، وكبدوهم قتلى وجرحى.

وأضاف المصدر العسكري أنه تم تدمير طقم عسكري واغتنام أسلحة، كما تم إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان.

وأشار المصدر إلى أن الزحف تزامن مع غارات وتحليق مكثف للطيران الحربي والاباتشي والاستطلاع.








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