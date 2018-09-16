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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالعزيز عزيز محمد حسين الشريفي، في وفاة والده الشيخ المناضل عزيز محمد حسين الشريفي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام.. جاء فيها

ابوراس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ عزيز الشريفي
الأحد, 16-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
ابوراس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ عزيز الشريفي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالعزيز عزيز محمد حسين الشريفي، في وفاة والده الشيخ المناضل عزيز محمد حسين الشريفي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام.. جاء فيها:


الأخ الشيخ/عبدالعزيز عزيز محمد حسين الشريفي واخوانه
الأخ الشيخ/ عبدالرحمن محمد حسين الشريفي
الأخ الشيخ/ زياد محمد حسين الشريفي
وكافة اخوانهم وآل الشريفي.. في مديرية عتمة.. المحترمون

ببالغ الأسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ المناضل عزيز محمد حسين الشريفي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي اختاره المولى -عزوجل- إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل المخلص في خدمة الوطن. فبرحيله فقدت اليمن احد رجالها الشرفاء وحكمائها المناضلين، لقد عاش مناضلا ثابتا على المبادئ الوطنيه الشجاعه التي كرس حياته في تحقيقها.

وإننا إذ نعزيكم باسمي شخصياً وباسم قيادات وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في وفاته، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعاً الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون


الشيخ صادق امين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبى العام.









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