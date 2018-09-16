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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي استهداف المواطنين وممتلكاتهم عبر الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية

العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
الأحد, 16-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
واصل العدوان السعودي استهداف المواطنين وممتلكاتهم عبر الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارة على مديرية مجز وثلاث غارات على سيارة ومزرعة مواطن في مديرية باقم وغارة الطريق العام بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر.

وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بجروح جراء قصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ، وشن الطيران غارة بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.

وفي محافظة الحديدة شن الطيران المعادي غارة على قرية بير امقعموص بمديرية الزهرة وغارة أخرى على محيط مطار الحديدة الدولي.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الجواهرة بمديرية كعيدنة في محافظة حجة أدت إلى تدمير محل أحد المواطنين، كما شن غارة على منطقة شرقي شفر بالمديرية نفسها.

ولفت المصدر إلى استهداف الطيران جبل النهدين جنوب العاصمة بغارة، وتعرضت منطقة المجاوحة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء لغارة واحدة.








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