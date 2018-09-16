المؤتمرنت -

مصرع العشرات من الغزاة والمرتزقة بعمليات عسكرية

لقي العشرات من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون ودمرت عدد من آلياتهم في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي التفاصيل ذكر مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على المدينة الاقتصادية في جيزان، فيما هاجم أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل مواقع المرتزقة قبالة موقع الإم بي سي، وسيطروا على موقع الشبكة وتم إعطاب آلية واغتنام عدد من الأسلحة.



وأوضح المصدر أنه تم استهداف تجمعات المرتزقة بقصف مدفعي مكثف خلال كسر زحف لهم شرق الدود وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، في حين تم تدمير آليتين ومصرع تسعة من المرتزقة وجرح العشرات خلال كسر زحف لهم غرب السديس في نجران.



وفي عسير أشار المصدر إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة خلال عملية هجومية مباغتة في منطقة المصانع قبالة مجازة، مبيناً أن العملية النوعية أتت بعد إفشال زحف للمرتزقة على المنطقة بمساندة طيران العدوان الذي شن ست غارات. ودكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة غرب مجازة محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر أن سلاح الجو المسير شن هجوماً بطائرة قاصف1 على تجمعات للغزاة والمرتزقة في محافظة الجوف، وتم تدمير آلية للمرتزقة ومصرع وجرح من على متنها في المهاشمة بـمديرية خب الشعف.



ونفذ الجيش واللجان والمتطوعين عملية هجومية على مواقع المرتزقة غرب التحيتا في الساحل الغربي أسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم وتدمير آلية ورشاش عيار 12.7 وإعطاب آلية أخرى.



وأفاد المصدر أن وحدة الهندسة دمرت مدرعتين ومصرع من عليهما من الغزاة في موشج بـمديرية الخوخة كما تم تدمير آلية في الفازة ومصرع من كانوا على متنها.



وفي محافظة تعز تمت مهاجمة مواقع للمرتزقة في تبيشعة بجبهة حمير في مديرية مقبنة ترافق معها تمشيط بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وهاجم الجيش واللجان أيضاً مواقع للمرتزقة في مفرق الوازعية وإعطاب رشاش عيار 14 ومصرع وجرح عدد منهم وفرار آخرين.



ووفقاً للمصدر سيطر الجيش واللجان الشعبية على عدد من التباب في المفاليس بـمديرية حيفان بالمحافظة خلال عملية هجومية على مواقع المرتزقة ومقتل وجرح عدد منهم.



كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون أثناء محاولتهم التسلل شرق مفرق البرح بتعز في حين سقط عدد آخر منهم بين قتيل وجريح في قصف مدفعي على تحصيناتهم في عصيفرة.



وتمكن أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من ابناء القبائل من السيطرة الكاملة على مواقع المرتزقة في شبكة حوران بجبهة قانية في محافظة البيضاء ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، وتم إفشال محاولة استعادة لتلك المواقع بمساندة الطيران الحربي والتجسسي للعدوان.



واقتحم الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل مواقع المرتزقة شرق وغرب شبكة صباح في مديرية ذي ناعم ومصرع وجرح عدد منهم.



وفي محافظة حجة تم تدمير آليتين تابعتين للعدوان غرب سوق حيران ومصرع طاقمهما.



ولفت المصدر إلى تكبد المرتزقة قتلى وجرحى خلال عملية هجومية للجيش وبمساندة مقاتلي اللجان وأبناء القبائل على مواقعهم في التباب السود بحريب نهم، مشيراً إلى عملية اقتحام وسيطرة على مواقع أخرى للمرتزقة في حريب نهم وسقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوفهم.