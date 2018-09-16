المؤتمرنت -

إعلان هــام من شركة النفط اليمنية

أكدت شركة النفط اليمنية اليوم الأحد أن كميات كبيرة من المشتقات النفطية ستصل تباعاً خلال الأسبوع الجاري.



وذكرت شركة النفط في بيان، أنها تمكنت وبجهود أجهزة الدولة ممثلة بالقيادة السياسية، من توفير كميات كبيرة من المشتقات النفطية سوف تصل تباعاً خلال الأسبوع الحالي.



ولفتت إلى أنه تم تنسيق وترتيب حركة دخول وخروج القاطرات البترولية عبر مداخل أخرى لمدينة الحديدة.



وأكد البيان أن الشركة تعمل بخطة طوارئ لتوفير الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي ، مبينة أنها ستقوم بنشر وتعميم أسماء المحطات البترولية التى ستقوم ببيع المواد البترولية للمواطنين بالسعر الرسمي وبشكل يومي خلال هذه الفترة.



وتطرقت شركة النفط إلى ماتقوم به قوى العدوان والمرتزقة من استهداف ممنهج لمختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر في محاولة منها لإركاع الشعب اليمني.



وأشارت إلى أن قوى العدوان حاولت منع وصول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة وحصر استيراد المشتقات النفطية بواسطة اعتمادات مستندية عبر بنك عدن إضافة إلى استهداف المدخل الرئيسي لمدينة الحديدة ومحاولة تعطيل الحركة التجارية عبره ودخول وخروج القواطر من وإلى الميناء.



ونقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ أكدت شركة النفط أن كل إجراءات قوى العدوان باءت بالفشل وتمكنت من توفير كميات كبيرة من المشتقات النفطية.



وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الهلع والانجرار للشائعات وسحب كميات أكبر من احتياجاتهم أو الشراء بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد من قبل الشركة.