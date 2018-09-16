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المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والوفد المرافق له. وفي اللقاء قدم المبعوث الأممي ملخصاً

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث
الأحد, 16-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والوفد المرافق له.

وفي اللقاء قدم المبعوث الأممي ملخصاً عن مشاوراته التي عقدها مع وفد حكومة الرئيس المنتهية ولايته.
وعبر غريفيث مجددا عن أسفه لعدم تمكن الوفد الوطني من مغادرة صنعاء.. لافتا إلى أنه لا يزال يؤمن بإمكانية استمرار العمل من أجل الوصول إلى تسوية وبناء الثقة .

فيما أكد وزير الخارجية أن تحالف العدوان هو من عرقل وصول الوفد الوطني للمشاورات.. مشيرا إلى أنه وبالرغم من ذلك ما تزال القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني تدعما كافة الجهود والمساعي الحميدة نحو السلام العادل والمشرف للشعب اليمني وصولاً إلى تسوية سياسية.

كما أكد على أهمية إضطلاع الأمم المتحدة، بما في ذلك المبعوث الخاص بدورها بالضغط على دول تحالف العدوان والمرتزقة بأهمية الالتزام بقواعد الاشتباك المتعارف عليها في الحروب وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ووقف استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة من منازل ومزارع ومصانع وورش وقوارب صيد وثرة حيوانية وغيرها .

وقال" إذا كانت دول تحالف العدوان وحكومة الرئيس المنتهية ولايته جادين في إجراءات بناء الثقة فيجب عليهم وبشكل فوري إطلاق مرتبات كافة موظفي الدولة في جميع المحافظات دون تمييز كونها تتصرف حالياً بعائدات تصدير النفط والغاز، بالإضافة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والدولية".

ولفت إلى أن التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء جسر جوي طبي ليس إلا حل جزئي لذوي الحالات الحرجة المستعصية ولا تشكل إلا نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الحالات المرضية التي بحاجة لتلقي العلاج في الخارج.. مؤكداً على أن إعادة فتح مطار صنعاء حق سيادي إنساني للجمهورية اليمنية وسيتم عاجلاً أو أجلاً .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير الدكتور طارق مطهر ونائبه رئيس دائرة مكتب الوزير السفيرة سلوى الرفاعي ومدير التشريفات فيصل سعيد ونائب المبعوث الأممي معين شريم ومدير مكتب المبعوث بصنعاء نيقولا ديفيز والمساعد الخاص للمبعوث إمانول بارغو والمستشار السياسي بمكتب المبعوث أيمن مكي والمستشار السياسي بالمكتب ابريل لونغلي آلي.








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