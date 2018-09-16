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طيران العدوان يشن 10 غارات على الحديدة
الأحد, 16-سبتمبر-2018
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 10 غارات على الحديدة
شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن أكثر من 10 غارات على منطقة كيلو 16 وما جاورها خلال الساعات الماضية.
(سبـأ)
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