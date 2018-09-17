المؤتمرنت -

البيضاء.. استشهاد 10 من أسرة واحدة في مجزرة جديدة للعدوان

hرتكب طيران العدوان السعودي مجزرة مروعة باستهدافه مساء أمس منزل مواطن في مديرية ردمان ال عواض بمحافظة البيضاء.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل المواطن نادي محمد عبدالله لجدع في منطقة حوران بمديرية ردمان آل عواض ما أدى إلى استشهاد 11 بينهم نساء وأطفال جميعهم من أسرة واحدة وإصابة أخرين.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن المواطنين هرعوا لأسعاف الجرحى وانتشال الضحايا من تحت انقاض المنزل الذي دمرته غارة طيران العدوان بالكامل.

