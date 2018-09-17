المؤتمرنت -

استشهاد واصابة 21 بغارات العدوان على 3 محافظات

استشهد وأًصيب 21 مواطناً بغارات طيران العدوان والقصف الصاروخي والمدفعي في ثلاث من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد سبعة مواطنين وإصابة ثمانية آخرين بغارة لطيران العدوان على منزل مواطن في منطقة حوران بمديرية ردمان محافظة البيضاء.



وقال المصدر إن مواطنين اثنين استشهدا متأثرين بجراحهما إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي ممتلكات المواطنين وقرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه ورازح الحدوديتي.



ودمر قصف صاروخي منزلاً في منطقة النعاشوة بمديرية حيدان، فيما شن الطيران المعادي سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر.





وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على محطة الإرسالات الإذاعية التابعة لإذاعة الحديدة في مديرية المراوعة ما أدى إلى استشهاد مهندس وثلاثة من الحراس، مشيراً إلى أن المسعفين لم يتمكنوا من الدخول إلى المبنى لانتشال الضحايا بسبب التحليق المكثف للطيران.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن الطيران شن أكثر من عشر غارات على منطقة كيلو 16 وما جاورها في مديرية الحالي بالحديدة.

