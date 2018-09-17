المؤتمرنت -

وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند وزير خارجية بريطانيا الأسبق الذي يزور اليمن حاليا وذلك بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.



وتأتي زيارة رئيس لجنة الإنقاذ الدولية للإطلاع على أنشطة اللجنة في اليمن وكذا الوضع الإنساني الكارثي ومعاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار وقصف وتدمير البنى التحتية والتداعيات الاقتصادية نتيجة نقل البنك المركزي وارتفاع سعر صرف العملات وتوقف مرتبات موظفي الدولة، والتي انعكست آثارها على مختلف القطاعات الخدمية الأساسية وأسهمت في تفشي الأوبئة والمجاعة، والحظر على مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والمدنية.



وفي اللقاء عبر زير الخارجية عن أمله من المنظمات الدولية الإنسانية غير الحكومية ومنها لجنة الإنقاذ الدولية التي تحظى بمصداقية لدى المجتمع الدولي، في ممارسة الضغط على دول العدوان لإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء الحصار والعدوان العسكري الذي يشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، الذي خلف كارثة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم.



وأشار إلى أهمية اضطلاع المنظمات الدولية والإنسانية بدورها إزاء الانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان من قبل تحالف العدوان.



وشدد الوزير شرف على أهمية تجنيب ميناء الحديدة أي دمار أو تعليق لنشاطه كون ذلك سيتسبب في كارثة إنسانية باعتباره المصدر الرئيسي لـ 80 بالمائة من احتياجات البلاد من المواد الغذائية والمساعدات الأساسية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جدد وزير الخارجية التأكيد على أن القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ تضع على رأس أولوياتهما حقن دماء اليمنيين ومد يد السلام العادل والمشرف للشعب اليمني.



من جانبه أشار ميليباند إلى أن زيارته لليمن مخصصة لدعم الجهود الإنسانية الرامية تخفيف معاناة المواطن اليمني.



حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية الدكتور طارق مطهر ونائب رئيس دائرة مكتب الوزير سلوى الرفاعي.

