الإثنين, 17-سبتمبر-2018 الساعة: 05:51 م - آخر تحديث: 05:39 م (39: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
دعونا نتفاءل
يحيى علي نوري
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
المؤتمر‮.. (‬36) ‬عاماً‮ ‬من‮ ‬النضال‮ ‬على‮ ‬درب‮ ‬الديمقراطية‮ ‬والتنمية‮ ‬والوحدة
يونـس‮ ‬هـزاع‮ ‬حســان
لا‮ ‬خوف‮ ‬على‮ ‬المؤتمر‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
أخبار
المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند وزير خارجية بريطانيا الأسبق الذي يزور اليمن حاليا وذلك بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإن

وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الإنقاذ الدولية
الإثنين, 17-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الإنقاذ الدولية
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند وزير خارجية بريطانيا الأسبق الذي يزور اليمن حاليا وذلك بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.

وتأتي زيارة رئيس لجنة الإنقاذ الدولية للإطلاع على أنشطة اللجنة في اليمن وكذا الوضع الإنساني الكارثي ومعاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار وقصف وتدمير البنى التحتية والتداعيات الاقتصادية نتيجة نقل البنك المركزي وارتفاع سعر صرف العملات وتوقف مرتبات موظفي الدولة، والتي انعكست آثارها على مختلف القطاعات الخدمية الأساسية وأسهمت في تفشي الأوبئة والمجاعة، والحظر على مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والمدنية.

وفي اللقاء عبر زير الخارجية عن أمله من المنظمات الدولية الإنسانية غير الحكومية ومنها لجنة الإنقاذ الدولية التي تحظى بمصداقية لدى المجتمع الدولي، في ممارسة الضغط على دول العدوان لإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء الحصار والعدوان العسكري الذي يشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، الذي خلف كارثة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم.

وأشار إلى أهمية اضطلاع المنظمات الدولية والإنسانية بدورها إزاء الانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان من قبل تحالف العدوان.

وشدد الوزير شرف على أهمية تجنيب ميناء الحديدة أي دمار أو تعليق لنشاطه كون ذلك سيتسبب في كارثة إنسانية باعتباره المصدر الرئيسي لـ 80 بالمائة من احتياجات البلاد من المواد الغذائية والمساعدات الأساسية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جدد وزير الخارجية التأكيد على أن القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ تضع على رأس أولوياتهما حقن دماء اليمنيين ومد يد السلام العادل والمشرف للشعب اليمني.

من جانبه أشار ميليباند إلى أن زيارته لليمن مخصصة لدعم الجهود الإنسانية الرامية تخفيف معاناة المواطن اليمني.

حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية الدكتور طارق مطهر ونائب رئيس دائرة مكتب الوزير سلوى الرفاعي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: طيران العدوان يشن 10 غارات على الحديدة
أخبار: وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث
أخبار: استشهاد 4 موظفين بإذاعة الحديدة بغارات للعدوان
أخبار: إعلان هــام من شركة النفط اليمنية
أخبار: مصرع العشرات من الغزاة والمرتزقة بعمليات عسكرية
أخبار: العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
أخبار: ابوراس يُعزي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ عزيز الشريفي
أخبار: فشل سعودي متجدد بنيران الجيش اليمني في شبكة جيزان
أخبار: قصف مدينة جيزان الاقتصادية بصاروخ باليستي
أخبار: هجوم جوي يستهدف تجمعات المرتزقة في الجوف
رياضة: برشلونة يقلب الطاولة على ريال سوسيداد
أخبار: البيضاء.. تقدم للجيش وصرعى وجرحى من المرتزقة
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في تعز ومأرب
أخبار: الكميم يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن
أخبار: غارة لطيران العدوان على صنعاء
أخبار: خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات
أخبار: العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين
أخبار: إفشال محاولة تسلل للمرتزقة بالجوف
أخبار: قوى العدوان تستهدف مستودعاً للإغاثة بالحديدة
أخبار: قصف مواقع للمرتزقة في لحج وتدمير آلية بصرواح
أخبار: العدوان يستهدف الصيادين في جزيرة السوابع
عربي ودولي: القوات التونسية تنقذ 13 مهاجرا من الغرق
أخبار: غارتان لطيران العدوان على نهم
أخبار: سقوط مروحية عسكرية للعدو السعودي في المهرة
أخبار: قصف باليستي مسدد وكسر زحف سعودي في الحدود
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018