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المؤتمر نت - كشفت الشركة اليمنية للغاز عن آلية جديدة لتوزيع اسطوانات الغاز المنزلي في الأحياء بأمانة العاصمة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء عن طريق عقال الحارات. وأوضحت الشركة

آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي في أحياء أمانة العاصمة
الإثنين, 17-سبتمبر-2018
المؤتمرنت -
آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي في أحياء أمانة العاصمة
كشفت الشركة اليمنية للغاز عن آلية جديدة لتوزيع اسطوانات الغاز المنزلي في الأحياء بأمانة العاصمة ابتداءً من يوم غد الثلاثاء عن طريق عقال الحارات.


وأوضحت الشركة في بيان لها أن آلية التوزيع الجديدة تتضمن قيام عقال الحارات بجمع إسطوانات الغاز من المواطنين في الأحياء وتسجيل أسمائهم بكشوفات خاصة لتوزيع الغاز المنزلي عليهم .

وأشار البيان إلى أن الشاحنات التابعة للشركة ستأتي اليوم التالي لأخذ الأسطوانات الفارغة من العقال وتسليمهم أسطوانات معبئة.

ولفت البيان إلى أن هذه الآلية تأتي بسبب قيام أصحاب المركبات والباصات بتحويل مركباتهم إلى غاز بدلاً عن المشتقات النفطية ، ما ترتب عليه طوابير في الأحياء وتسبب في اختناق تمويني وصعوبة الحصول على اسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين.

وأكد البيان أن الشركة تقوم يومياً بتشغيل 23 طرمبة غاز لتموين السيارات والباصات بالإضافة إلى تموين المطاعم بأسطوانات الغاز من محطتين مركزيتين بالأمانة.








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