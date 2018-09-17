المؤتمرنت -

إصابة أثنين من قيادات المرتزقة بالجوف

أكد مصدر عسكري إصابة اثنين من قيادات مرتزقة العدوان في العملية التي نفذها سلاح الجو المسير بطائرة ( قاصف 1) السبت الماضي بمحافظة الجوف.



وأوضح المصدر أن عملية سلاح الجو المسير استهدفت تجمعات الغزاة والمرتزقة بمحافظة الجوف، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المصدر أن القيادي المرتزق علي جابر الهندوس والمرتزق نواف يحيى الهندوس أصيبا بتدمير الطقمين اللذين كانا يقلاهما بهجوم طائرة قاصف 1 في منطقة اليتمة, وتم نقلهما إلى السعودية للعلاج.

