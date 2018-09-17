المؤتمرنت -

نائب‮ ‬رئيس‮ ‬الوفد‮ ‬الوطني‮ ‬يلتقي‮ ‬المبعوث‮ ‬الأممي مارتن غريفيث

عقد‮ ‬أمس‮ ‬بمقر‮ ‬وزارة‮ ‬الخارجية‮ ‬اجتماع‮ ‬للوفد‮ ‬الوطني‮ ‬برئاسة‮ ‬اللواء‮ ‬جلال‮ ‬الرويشان‮ ‬نائب‮ ‬رئيس‮ ‬الوزراء‮ ‬نائب‮ ‬رئيس‮ ‬الوفد‮ ‬والسيد‮ ‬مارتن‮ ‬غريفيث‮ ‬مبعوث‮ ‬الأمين‮ ‬العام‮ ‬للأمم‮ ‬المتحدة‮.‬



وقد تم في هذا اللقاء اجراء مناقشة مستفيضة لكافة الموضوعات المدرجة في الاطار العام للعملية التشاورية والحوارية الهادفة الى بناء الثقة بين الطرفين المتحاورين بما يعمل على تعزيز التوجهات المستقبلية للولوج الى عملية حوارية شاملة.



وفي هذا الصدد تم الوقوف أمام كافة العراقيل التي مارسها تحالف العدوان للحيلولة دون مغادرة وفدنا وعقد المشاورات.. وناقش الاجتماع باستفاضة أهمية دور الأمم المتحدة في الدفع بكل الخطوات اللوجستية التي تتطلبها العملية التشاورية وبما يتجاوز جوانب السلب والعراقيل‮ ‬التي‮ ‬شابت‮ ‬عملية‮ ‬التهيئة‮.‬



وقد‮ ‬ساد‮ ‬اللقاء‮ ‬جو‮ ‬من‮ ‬الحوار‮ ‬الشفاف‮ ‬الذي‮ ‬وقف‮ ‬أمام‮ ‬كافة‮ ‬العوائق‮ ‬وتأثيراتها‮ ‬البالغة‮ ‬وبحث‮ ‬بجدية‮ ‬سبل‮ ‬معالجتها‮.‬

وشدد‮ ‬اللقاء‮ ‬على‮ ‬أهمية‮ ‬القيام‮ ‬بدور‮ ‬فاعل‮ ‬في‮ ‬انجاح‮ ‬أي‮ ‬مشاورات‮ ‬قادمة‮ ‬بالصورة‮ ‬التي‮ ‬تعبر‮ ‬عن‮ ‬متطلبات‮ ‬شعبنا‮ ‬وحاجته‮ ‬الماسة‮ ‬الى‮ ‬التخفيف‮ ‬من‮ ‬معاناته‮ ‬جراء‮ ‬العدوان‮ ‬والحصار‮.‬



وكان‮ ‬المبعوث‮ ‬الدولي‮ ‬قد‮ ‬أكد‮ ‬على‮ ‬أنه‮ ‬بذل‮ ‬كافة‮ ‬الجهود‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬استئناف‮ ‬المفاوضات‮ ‬في‮ ‬أقرب‮ ‬فرصة‮ ‬ممكنة‮ ‬وأنه‮ ‬سيحدد‮ ‬فيما‮ ‬بعد‮ ‬تاريخ‮ ‬ومكان‮ ‬انعقادها‮.‬



من جانبه أكد اللواء جلال الرويشان نائب رئيس الوفد أن الوفد الوطني سيبذل قصارى جهده في سبيل انجاح أي مشاورات قادمة طالما حظيت بإعداد جيد يشمل جميع الجوانب وتلافي المحاولات الرامية الى تثبيطها.

كما‮ ‬تطرق‮ ‬اللقاء‮ ‬الى‮ ‬العديد‮ ‬من‮ ‬الموضوعات‮ ‬والقضايا‮ ‬المتصلة‮ ‬بالاطار‮ ‬العام‮ ‬للعملية‮ ‬التشاورية‮.



