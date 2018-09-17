نائب‮ ‬رئيس‮ ‬الوفد‮ ‬الوطني‮ ‬يلتقي‮ ‬المبعوث‮ ‬الأممي مارتن غريفيث

وقد تم في هذا اللقاء اجراء مناقشة مستفيضة لكافة الموضوعات المدرجة في الاطار العام للعملية التشاورية والحوارية الهادفة الى بناء الثقة بين الطرفين المتحاورين بما يعمل على تعزيز التوجهات المستقبلية للولوج الى عملية حوارية شاملة.
وفي هذا الصدد تم الوقوف أمام كافة العراقيل التي مارسها تحالف العدوان للحيلولة دون مغادرة وفدنا وعقد المشاورات.. وناقش الاجتماع باستفاضة أهمية دور الأمم المتحدة في الدفع بكل الخطوات اللوجستية التي تتطلبها العملية التشاورية وبما يتجاوز جوانب السلب والعراقيل التي شابت عملية التهيئة.
من جانبه أكد اللواء جلال الرويشان نائب رئيس الوفد أن الوفد الوطني سيبذل قصارى جهده في سبيل انجاح أي مشاورات قادمة طالما حظيت بإعداد جيد يشمل جميع الجوانب وتلافي المحاولات الرامية الى تثبيطها.
كما تطرق اللقاء الى العديد من الموضوعات والقضايا المتصلة بالاطار العام للعملية التشاورية.