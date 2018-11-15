المؤتمرنت -

مؤتمر شبوة ينعي مسئولة دائرة المرأة

(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) صدق الله العلي العظيم



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة ينعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة الى أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة وانصاره وكل أبناء محافظة شبوة وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الفقيدة (فاطمة حسن سالم) مسئولة دائرة المرأة بفرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة عضو اللحنة الدئمة الرئيسية والتي انتقلت الى جوار ربها بعد ظهر اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018م اثر حادث مروري مؤلم وذلك بمنطقة لماطر على الطريق الرئيس عتق - عزان .



وذلك بعد حياة حافلة بالعمل الدؤوب في خدمة محافظة شبوة والعمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر الشعبي العام مع كل قيادات المؤتمر في القطاع النسائي بالمحافظة حيث ظلت الفقيدة تناضل من اجل الارتقاء بأوضاع المرأة في المحافظة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي الى يوم وفاتها وقد تركت بصمات واضحة تتمثل في تحقيق انجازات متعددة للمرأة بالمحافظة .

وقد كانت الفقيدة يرحمها الله نموذجا للإخلاص والتفاني ورمزا للنجاح والانجاز .



وفي الوقت الذي يشعر المؤتمر الشعبي العام بحجم الخسارة التي مني بها خاصة ومحافظة شبوة بشكل عام برحيل هذه القيادية البارزة الفقيدة / فاطمة حسن سالم فإنه يرفع احر التعازي والمواساة الى اولادها واسرتها وكافة اعضاء وقيادات وانصار المؤتمر الشعبي العام. ..سائلين الله لها الرحمة والمغفرة. وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان

"انا لله وانا اليه راجعون"

صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام محافظة شبوة

12 من نوفمبر 2018 م

شبوة - عتق

