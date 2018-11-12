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رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة القيادية المؤتمرية فاطمة سالم

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة، بوفاة القيادية المؤتمرية ، فاطمة حسن سالم، مسئولة دائرة المرأة بفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة، عضو اللحنة الدئمة الرئيسية، والتي انتقلت الى جوار ربها بعد ظهر اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018م اثر حادث مروري مؤلم وذلك بمنطقة لماطر على الطريق الرئيس عتق - عزان .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اولاد الفقيدة وكافة افراد أسرتها ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان،

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

