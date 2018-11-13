المؤتمرنت -

إصابة 7 مواطنين بغارات للعدوان على صعدة والحديدة

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظتي صعدة والحديدة ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بينهم طفل خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر أمني أن أربعة مواطنين بينهم طفل أصيبوا بقصف صاروخي لمروحيات الأباتشي المعادية في الطريق العام بمديرية باقم محافظة صعدة .



وتضررت ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي على مديرية رازح الحدودية .

وأشار المصدر إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح جراء غارتين لطيران العدوان استهدفتا ميناء الحديدة ، واستهدف الطيران منزل مواطن في منطقة غليل بمديرية الحوك .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن في مدينة الحديدة ثلاث غارات على مدينة الشباب في شارع الـ90 و عدد من الغارات بالقرب من فندق الإتحاد ومحيط شارع الـ50 ، كما شن غارة غرب جامعة الحديدة وغارة بالقرب من المطار .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية التحيتا بالمحافظة .

