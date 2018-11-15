السبت, 17-نوفمبر-2018 الساعة: 03:45 ص - آخر تحديث: 12:42 ص (42: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
قبل‮ ‬أن‮ ‬تبرز‮ ‬قوى‮ ‬جديدة‮ ‬من‮ ‬رحم‮ ‬معاناة‮ ‬الشعب
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف طيران تحالف العدوان اليوم بغارتين للجزء الشرقي من ميناء الحديدة

مصدر بالخارجية يدين استهداف تحالف العدوان لميناء الحديدة
الثلاثاء, 13-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
مصدر بالخارجية يدين استهداف تحالف العدوان لميناء الحديدة
أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف طيران تحالف العدوان اليوم بغارتين للجزء الشرقي من ميناء الحديدة

وأشار المصدر أن ميناء الحديدة يعد شريان حياة لنحو ٢٤ مليون يمني حيث يستقبل نحو ٨٠ ٪ من المساعدات الإنسانية والأدوية والسلع.

وأكد المصدر أن دول تحالف العدوان بقيادة السعودية تتجاهل الدعوات المطالبة بإيقاف التصعيد العسكري في الحديدة وتتجاوز الخطوط الحمراء بأقدامها على استهداف ميناء الحديدة.

ولفت المصدر إلى أن تحالف العدوان سبق وأن استهدف ميناء الحديدة في اغسطس2015م بعدة غارات نتج عنها تدمير محطة الحاويات والرافعات الجسرية والكرينات ما الحق ضرراً فادحاً بالقدرة التشغيلية للميناء.

كما أكد المصدر أن هذا الاستهداف ستكون له تداعيات إنسانية وخيمة تفاقم من الأزمة الإنسانية الأسوأ عالمياً التي يعاني منها الشعب اليمني.. لافتا إلى أن نحو ٢٢ مليون يمني بحاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية أو الحماية ويعيش نحو ١٤ مليون مواطن ظروف ما قبل المجاعة ويموت طفل كل ١٠ دقائق لأسباب متصلة بالعدوان ويمكن الوقاية منها.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المصدر المجتمع الدولي إلى أدانه التصعيد العسكري في الساحل الغربي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية وخاصة ميناء الحديدة.

كما دعا المصدر مجلس الأمن إلى اعتماد قرار يدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية والتصعيد بمحافظة الحديدة، ووقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات ومخازن ومصانع الأغذية والموانئ وإنهاء الحصار والقيود المفروضة على دخول السلع، واتخاذ إجراءات لوقف الانهيار الاقتصادي الناجم عن العدوان والحصار المفروض على اليمن، واستئناف مشاورات السلام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: صدمة في ريال مدريد بعد إصابة نجمه
رياضة: روني يودع إنجلترا بالفوز على أمريكا
اقتصاد: أسعار الذهب بأعلى مستوى في أسبوع
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
أخبار: اللجنة العامة تعقد اجتماعاً هاما برئاسة رئيس المؤتمر وتتخذ عددا من القرارات (تفاصيل)
أخبار: كسر زحف سعودي بجيزان وتكبيدهم قتلى وجرحى
رياضة: فريق أوروبي يخطط لتعيين زيدان مدربا له
أخبار: قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة في الجوف
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع صعود الدولار
أخبار: الخطري تُعزي بوفاة القيادية المؤتمرية فاطمة حسن
اقتصاد: تحليل عروض شراء أذون الخزانة
أخبار: خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
اقتصاد: الذهب يرتفع 1% مع تراجع الدولار
قضايا وآراء: قبل‮ ‬أن‮ ‬تبرز‮ ‬قوى‮ ‬جديدة‮ ‬من‮ ‬رحم‮ ‬معاناة‮ ‬الشعب
أخبار: الأمم المتحدة: مخاطر الموت تهدد 1500 إمراة حامل بالحديدة
رياضة: ريال مدريد يعلن موقفه النهائي من سولاري
أخبار: بسبب عدوانها على اليمن.. عقاب أمريكي للسعودية على طاولة "الشيوخ"
أخبار: إسقاط طائرتي استطلاع معادية في جيزان
أخبار: النواب يرحب بمواقف البرلمان الأوروبي الايجابية تجاه اليمن
أخبار: قتلى وجرحى بصاروخ باليستي على تجمع في مأرب
اقتصاد: استقرار الذهب مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى
عربي ودولي: تحطم طائرة عسكرية امريكية
أخبار: الجيش اليمني يُكبد العدو ومرتزقته مزيداً من الخسائر
أخبار: استشهاد وإصابة 11 في غارات على الحديدة وصعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018