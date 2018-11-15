المؤتمرنت -

مصدر بالخارجية يدين استهداف تحالف العدوان لميناء الحديدة

أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف طيران تحالف العدوان اليوم بغارتين للجزء الشرقي من ميناء الحديدة



وأشار المصدر أن ميناء الحديدة يعد شريان حياة لنحو ٢٤ مليون يمني حيث يستقبل نحو ٨٠ ٪ من المساعدات الإنسانية والأدوية والسلع.



وأكد المصدر أن دول تحالف العدوان بقيادة السعودية تتجاهل الدعوات المطالبة بإيقاف التصعيد العسكري في الحديدة وتتجاوز الخطوط الحمراء بأقدامها على استهداف ميناء الحديدة.



ولفت المصدر إلى أن تحالف العدوان سبق وأن استهدف ميناء الحديدة في اغسطس2015م بعدة غارات نتج عنها تدمير محطة الحاويات والرافعات الجسرية والكرينات ما الحق ضرراً فادحاً بالقدرة التشغيلية للميناء.



كما أكد المصدر أن هذا الاستهداف ستكون له تداعيات إنسانية وخيمة تفاقم من الأزمة الإنسانية الأسوأ عالمياً التي يعاني منها الشعب اليمني.. لافتا إلى أن نحو ٢٢ مليون يمني بحاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية أو الحماية ويعيش نحو ١٤ مليون مواطن ظروف ما قبل المجاعة ويموت طفل كل ١٠ دقائق لأسباب متصلة بالعدوان ويمكن الوقاية منها.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المصدر المجتمع الدولي إلى أدانه التصعيد العسكري في الساحل الغربي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية وخاصة ميناء الحديدة.



كما دعا المصدر مجلس الأمن إلى اعتماد قرار يدعو إلى إنهاء الأعمال القتالية والتصعيد بمحافظة الحديدة، ووقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات ومخازن ومصانع الأغذية والموانئ وإنهاء الحصار والقيود المفروضة على دخول السلع، واتخاذ إجراءات لوقف الانهيار الاقتصادي الناجم عن العدوان والحصار المفروض على اليمن، واستئناف مشاورات السلام.

