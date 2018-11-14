المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 11 في غارات على محافظتي الحديدة وصعدة

استشهد وأصيب 11 مواطناً بغارات طيران العدوان السعودي على محافظتي الحديدة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر أمني استشهاد تسعة مواطنين وإصابة اثنين جراء غارة لطيران العدوان استهدفت مسافرين في الخط العام بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران شن غارة على مديرية التحيتا و غارة على مديرية زبيد بالمحافظة .



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على مديرية شدا وثلاث غارات على مديرية سحار منها غارتين على مشتل مكتب الزراعة ومنطقة بني معاذ .

