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المؤتمر نت - كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر في الأرواح والعتاد بمختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية

الجيش اليمني يُكبد العدو ومرتزقته مزيداً من الخسائر
الأربعاء, 14-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
الجيش اليمني يُكبد العدو ومرتزقته مزيداً من الخسائر
كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر في الأرواح والعتاد بمختلف الجبهات خلال الـ24 ساعات الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل كسروا زحفاً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي شرق جحفان في جيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ودكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الحثيرة والرمضة وغرب الطوال محققة إصابات مباشرة، فيما لقي عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عدة كمائن نفذتها وحدة الهندسة قبالة الدخان، وأشار المصدر إلى تدمير آلية محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه شرق جبل الدود ومصرع وإصابة من عليها.

وأوضح المصدر أنه تم تدمير ثلاث آليات عسكرية محملة بالمرتزقة في صحراء البقع في نجران ومصرع من كانوا عليها، في حين قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في الصحراء محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للمرتزقة في مثلث الجبلية بمديرية التحيتا في الساحل الغربي ومصرع وإصابة عدد منهم، كما تم تدمير آلية للغزاة على الخط العام في حيس ومصرع ستة منهم.

وفي محافظة البيضاء نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على عدد من مواقع المرتزقة في جبهة قانية وسقوطهم بين قتيل وجريح.

كما نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في الوغرة بالمخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفت المصدر إلى مصرع خمسة من مرتزقة العدوان خلال عملية إغارة على مواقعهم في حزمة الحلو بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف، فيما استهدفت وحدة المدفعية تجمعات للمرتزقة في معسكر السلان بالمديرية نفسها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأفاد المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا في كمين في تبيشعة بمديرية جبل حبشي محافظة تعز.

وفي محافظة حجة استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة غرب حيران وإصابات مباشرة.








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