المؤتمرنت -

قتلى وجرحى بصاروخ باليستي على تجمع في مأرب

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخاً باليستياً على معسكر مستحدث للمرتزقة شرق صرواح، بالتزامن مع هجوم نوعي على مواقعهم بأطراف حريب القراميش في مأرب.



وأكد مصدر عسكري استهداف تجمعات كبيرة للمرتزقة داخل معسكر مستحدث في نجد العتق شرق مديرية صرواح بصاروخ زلزال2 محلي الصنع.



وأشار المصدر إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة ملحقاً خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة.



وأوضح المصدر أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وابناء القبائل نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في جبل فاطم بأطراف حريب القراميش، وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد..



ولفت المصدر الى أن مدفعية الجيش واللجان دكت تحصينات ومواقع المرتزقة في المنطقة محققة إصابات مباشرة.