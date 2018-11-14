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المؤتمر نت - تتضمن الوثيقة دعوة البرلمان الأوروبي للحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة على السعودية، وكلفت الممثل السامي للسياسة الخارجية والدفاع والمجلس، توسيع هذا الطلب ليشمل جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

النواب يرحب بمواقف البرلمان الأوروبي الايجابية تجاه اليمن
الأربعاء, 14-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
النواب يرحب بمواقف البرلمان الأوروبي الايجابية تجاه اليمن
أدان مجلس النواب واستنكر بشدة الجرائم التي يرتكبها تحالف دول العدوان بقيادة السعودية وآخرها جريمة استهداف ميناء الحديدة الذي يعد شريان الحياة لسكان الجمهورية اليمنية.

واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، قصف طيران لميناء الحديدة والمنشآت الحيوية والاقتصادية، إنتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية .

وأشار مجلس النواب إلى أن أهمية ميناء الحديدة، يمكن في أنه يغطي احتياجات معظم سكان اليمن من المواد الغذائية والدوائية وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات خاصة تلك المتعلقة باستيراد الوقود .
وأكد أن الإضرار بميناء الحديدة سيتسبب في كارثة إنسانية للشعب اليمني تهدد أكثر من 20 مليون إنسان بالمجاعة وفقا لتقارير المنظمات الدولية.

وحمل مجلس النواب المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها والهيئات التابعة لها ومنها مجلس الأمن الدولي مسؤولية ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحرب اقتصادية .. مطالبا بالتدخل السريع للضغط على دول العدوان بقيادة السعودية لإيقاف الحرب العدوانية وفك الحصار البري والبحري والجوي.
من جهة أخرى عبر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عن ترحيبه وشكره للبرلمان الأوروبي لمواقفه الايجابية تجاه الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بموقفه الأخير الداعي إلى فرض حظر عاجل على الأسلحة الموردة للسعودية، وتوسيعه ليشمل جميع أعضاء التحالف العربي.

وينص مشروع قرار البرلمان الأوروبي على اقتراح لتطوير آلية مستقبلية، لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة .. لافتا إلى أن هذه الوثيقة تتضمن رؤية البرلمان الأوروبي في أن صادرات الأسلحة للسعودية والإمارات والأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تفي بالمعيار (2)، بسبب تورط هذه البلدان في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، كما حددتها هيئات الأمم المتحدة.

كما تتضمن الوثيقة دعوة البرلمان الأوروبي للحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة على السعودية، وكلفت الممثل السامي للسياسة الخارجية والدفاع والمجلس، توسيع هذا الطلب ليشمل جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أعرب مجلس النواب عن أمله في أن يتابع البرلمان الأوروبي تنفيذ هذا القرار بحيث يتم تجسيده على الواقع.








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