المؤتمرنت -

العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم

واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في محافظتي الحديدة وصعدة ما أدى إلى إصابة 4 بينهم طفلان وامرأة وتدمير المنازل خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن طفلين أصيبا بشظايا قذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا ، فيما أصيب رجل وامرأة جراء غارة للطيران شمال قريه الكرد في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية التحيتا، واستهدفت قذيفتا هاون أطلقها مرتزقة العدوان قسم المختبرات في مستشفى الثورة بمدينة الحديدة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة طخية بمديرية مجز، ودمرت غارتان منزلين بمنطقة القد في مديرية رازح بمحافظة صعدة.



واستهدف العدو السعودي المناطق الغربية من مديرية حيدان بأكثر من 30 صاروخاً.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على جبل تويلق في جيزان.