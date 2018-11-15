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المؤتمر نت - كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية

خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته
الخميس, 15-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته
كبّد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا تسعة زحوفات للجيش السعودي ومرتزقته لثلاثة أيام متوالية مع غطاء جوي متنوع قبالة منفذ علب في عسير أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات.

وقصفت وحدة المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة المنفذ وغرب مجازة وتم تدمير آلية عسكرية لهم قبالة المنفذ.

وأكد المصدر أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين تجسسيتين لقوى العدوان شرق جبل الدود في جيزان.

وفي جبهة الساحل الغربي تم كسر زحف للغزاة والمرتزقة في المتينة بالجبلية في التحيتا وإحراق آلية ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم ولاذ من تبقى منهم بالفرار، فيما تم إعطاب رشاش عيار 12.7 شرق حيس.

ولفت المصدر إلى مصرع كل من المرتزق مصطفى عبده القفاز قائد سرية المهام الخاصة التابعة للمرتزقة مع ستة من مرافقيه في كيلو 16 ، والمرتزق يحيى الحسام قائد الكتيبة التاسعة والمرتزق عبدالله العرابي الحوشبي ناطق مايسمى المقاومة الجنوبية برصاص الجيش واللجان في الساحل الغربي.

وسيطر الجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة غرب التحيتا إثر عملية اقتحام واشتباكات عنيفة أسفرت عن خسائر فادحة في صفوفهم.

وأوضح المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم ودمرت آلية في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبهة الشرف بمديرية الصلو محافظة تعز.

وأفاد المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا في تفجيرين في قانية وتبة المركوزة في ناطع بمحافظة البيضاء.

وفي محافظة حجة دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة غرب جبل النار وغرب حيران ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ووفقاً للمصدر نفذ الجيش واللجان عمليتين هجوميتين وقصف مدفعي على مواقع المرتزقة في جبل فاطم بـمديرية حريب القراميش وشعب برط بمديرية صرواح محافظة مأرب.

وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال2 على معسكر مستحدث للمرتزقة في نجد العتق بالمديرية نفسها.








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