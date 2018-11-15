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الخطري تُعزي بوفاة القيادية المؤتمرية فاطمة حسن

بعثت رئيسة دائرة المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، فاطمة الخطري عضو اللجنة العامة، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادية المؤتمرية فاطمة حسن سالم، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، رئيسة القطاع النسائي بمحافظة شبوة.



وعبرت فاطمة الخطري -في برقية العزاء- باسمها ونيابةً عن قيادة القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه في المحافظات، عن صادق العزاء وعميق المواساة لأسرة الفقيدة وأهلها بهذا المصاب الجلل..

سائلةً العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون

