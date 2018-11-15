المؤتمرنت -

اللجنة العامة تعقد اجتماعاً هاما برئاسة رئيس المؤتمر وتتخذ عددا من القرارات (تفاصيل)

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها صباح اليوم الخميس في العاصمة صنعاء برئاسة رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس خصص لمناقشة المستجدات على الساحتين التنظيمية والوطنية.



وقد استمع الاجتماع الى تقريرين الاول من رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ عزام صلاح تناول نشاط الكتلة البرلمانية للمؤتمر التنظيمي والبرلماني خلال الفترة الماضية ،مشيدا بالمواقف الوطنية لأعضاء الكتلة وصمودهم وثباتهم، فيما تناول التقرير الثاني نشاط الهيئة الوزارية قدمه الأستاذ جلال الرويشان رئيس الهيئة وتناول نشاطها خلال الفترة الماضية سواء على المستوى التنظيمي أو على المستوى التنفيذي.



هذا وقد عبرت اللجنة العامة في بداية اجتماعها عن الشكر والتقدير لقيادة المؤتمر ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس والأمين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي على جهودهم فيما يتعلق بمتابعة قضايا المعتقلين والإفراج عن نجلي الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح (مدين وصلاح) معبرة عن أملها في أن تتواصل تلك الجهود للإفراج عن بقية أقارب الشهيد الزعيم صالح وبقية المعتقلين من قيادات وكوادر المؤتمر ،ومتابعة بقية القضايا المتصلة بممتلكات وأموال المؤتمر وذلك عبر الحوار والتفاهم مع الإخوة قيادة أنصار الله.



وقد ثمنت اللجنة العامة ما جاء في تقرير الكتلتين البرلمانية والوزارية مشيدة بمواقف وثبات وصلابة أعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية وانحيازهم الى الوطن ورفضهم كل الإغراءات التي عرضت وتعرض عليهم من قبل قوى العدوان، حاثة إياهم على مواصلة ثباتهم ووقوفهم مع الوطن والدفاع عن وحدته وسيادته واستقلاله، مشيدة في الوقت نفسه بمواقف أعضاء الكتلة الوزارية الثابت والرافض لأية مساومة فيما يخص قضايا الوطن والموقف من العدوان.



كما أشادت اللجنة العامة بمواقف كافة قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام على ثباتهم وصمودهم ورفضهم للعدوان والحصار ،مؤكدة أن ذلك يمثل تجسيدا حقيقيا للولاء التنظيمي والانتماء الوطني الذي تتضمنه قيم ومبادئ الميثاق الوطني.



وجددت اللجنة العامة التأكيد على وحدة المؤتمر التنظيمية ورفضها لأية محاولات تستهدف تمزيق المؤتمر بأي شكل من الأشكال وتحت أي غطاء ومن أية جهة كانت محلية أو خارجية، مشددة على أن قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الشيخ صادق امين ابوراس ولجنته العامة هي وحدها المخولة بتحديد وإعلان مواقف المؤتمر الرسمية من أية قضايا داخلية أو خارجية، وان أية بيانات تصدر دون علم أو موافقة قيادة المؤتمر وخارج الالتزام بنصوص النظام الداخلي للمؤتمر فإنها لا تعبر عن موقف المؤتمر ولا يعتد بها وإنما تعبر عن شخوص من يصدرها.



وفي الشأن الوطني جددت اللجنة العامة موقف المؤتمر المبدئي والثابت في مواجهة العدوان والحصار والاحتلال ،مؤكدة أن تصعيد قوى العدوان بقيادة السعودية والإمارات من الأعمال العسكرية في عدة جبهات خاصة جبهات الساحل هدفه التأثير على صمود شعبنا اليمني المقاوم للعدوان والرافض له، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار مخطط استكمال السيطرة على سواحل وجزر اليمن ومياهها الإقليمية، وتشديد الحصار على شعبنا اليمني، مدينة استهداف وقصف المدنيين في الحديدة من قبل تحالف العدوان وكذا قصف مطاحن الغلال ومصانع الحليب وميناء الحديدة، لافتةً الى الاثار الانسانية الكارثية على السكان في مدينة الحديدة واضطرار عشرات الالاف منهم النزوح الى خارج الحديدة في ظروف معيشية سيئة.



وعبرت اللجنة العامة للمؤتمر عن تضامننا مع أهلنا في المهرة ووقوفنا معهم ضد ممارسات قوى العدوان والاحتلال مدينة بشدة ما يتعرضون له من أعمال قمع ضد مظاهراتهم ومواقفهم الرافضة لإجراءات قوى الاحتلال ،مؤكدة موقف المؤتمر الثابت والمنادي بخروج قوى الاحتلال الأجنبي من المهرة ومن كافة الأراضي التي يتواجد فيها وتسليمها إلى السلطات المحلية المنتخبة.



ورحبت اللجنة العامة بأية جهود أو مبادرات دولية من شانها إيقاف العدوان ورفع الحصار، مؤكدة أن المؤتمر الشعبي العام سيساند أية جهود هادفة إلى الحوار من اجل تحقيق السلام في اليمن وبما يحافظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن.



هذا وقد ناقشت اللجنة العامة عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.