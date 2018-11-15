المؤتمرنت -

كسر زحف سعودي بجيزان وتكبيدهم قتلى وجرحى

تصدى الجيش اليمني واللجان الشعبية بمساندة أبناء القبائل، اليوم، لزحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على مواقع في جيزان.



وأكد مصدر عسكري كسر زحف مكثف للجيش السعودي ومرتزقته على مواقع الجيش واللجان الشعبية قبالة جبل قيس.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية قصفت تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة تزمنا مع الزحف، وتدمير آلية عسكرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته.



وأوضح المصدر أن الزحف ترافق مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي حيث شن الطيران الحربي عدة غارات خلال الزحف الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات دون تحقيق أي تقدم.